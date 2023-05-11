В Симферополе горит продуктовый магазин

Фото: t.me/chp_simferopol

В Симферополе на улице Адалет горит продуктовый магазин, пламя может перекинуться на соседнее здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– В 18:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в продуктовом магазине по адресу: г. Симферополь, ул. Адалет. По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание в одноэтажном магазине. Имеется угроза распространения на соседний магазин, – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

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