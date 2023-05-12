На строительство экотехнопарков в Крыму потратят 10 миллиардов

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На строительство экотехнопарков в Крыму выделили около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает КИА.

Председатель комитета Госсовета Крыма по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов отметил, что строительство уже началось. По его словам, появление экотехнопарков позволит перерабатывать отходы. В настоящее время реализация проектов находится на начальной стадии. Шаповалов сообщил, что на строительство планируют потратить около 10 миллиардов рублей.

– Сроки реализации проектов могут еще корректироваться, поэтому пока не озвучиваются, – отметил руководитель парламентского комитета.