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НовостиОбщество12 мая 2023 5:33

Алушта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в национальных парках летом 2023

Крым привлекает туристов красивой природой
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В национальном парке «Крымский» очень красивая природа.

В национальном парке «Крымский» очень красивая природа.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Алушта, а точнее сказать окрестности города-курорта, попали в рейтинг национальных парков России, где туристы хотят провести предстоящий летний отпуск.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ, изучив данные заявок, выяснили, какие именно национальные парки будут самыми популярными для отдыха летом 2023 года. «Золото» у Сочинского национального парка, что вполне предсказуемо. На втором месте нацпарк «Крымский», который находится вблизи Алушты, «бронза» у Кисловодского национального парка.

Окрестности Алушты по душе не только туристам, но и киношникам. Например, в Долине Привидений сняли культовый фильм «Кавказская пленница».

Топ-10 самых популярных национальных парков летом 2023 года (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочинский, 3424

«Крымский», 3643

Кисловодский, 2690

«Водлозерский», 4096

«Куршская коса», 5048

«Валдайский», 3329

«Самарская лука», 2656

«Земля леопарда» (Приморский край), 4328

Прибайкальский, 2803

«Сайлюгемский» (Алтай), 3607.

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