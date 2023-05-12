Крымчанин пойдет под суд за два удара ногой по лицу

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В Джанкое 31-летнего жителя Крыма обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2023 года в селе Завет-Ленинский. У обвиняемого возник конфликт со знакомым. Мужчина дважды ударил его ногой по лицу. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.

Согласно законодательству, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.