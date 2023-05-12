Фото: пресс-служба администрации Керчи

После поставки ракет на Украину Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее в Великобритании заявили, что передали Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения экспортной модификации составляет около 250 километров. При этом, по данным CNN, Киев заверил, что ракеты будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по «материковой» России.

– После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию, – сказал Мурадов агентству РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что Лондон идет в авангарде прямой неспровоцированной агрессии против России. Он добавил, что наша страна в соответствии с международным правом защищает свой народ от геноцида со стороны киевских властей. Мурадов также подчеркнул, что этот конфликт не имел никакого отношения к Великобритании.

– Хочется верить, что еще не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы. Поберегли хотя бы корону, недавно с трудом натянутую на голову нового британского монарха, – заключил постпред.