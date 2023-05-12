В Крыму водитель Volkswagen врезался в дерево и попал в больницу

Фото: пресс-служба МВД по РК

В ночь на пятницу, 12 мая, в Джанкойском районе Volkswagen LT 35 врезался в дерево, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 0.50. Молодой человек 2002 года рождения ехал за рулем Volkswagen по автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск. Неподалеку от села Новосельцево водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.