Крым получит 105 миллионов рублей на поддержку производителей зерна

Фото: пресс-служба главы Крыма

В 2023 году Крым получит более 105 миллионов рублей на поддержку производителей зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– В Республике Крым большое внимание уделяется развитию аграрной отрасли, – подчеркнул он.

Аксенов отметил, что в этой сфере растет объема производства, расширяются рынки сбыта, а также увеличивается количество рабочих мест. Глава Крыма добавил, что сельхозпроизводителям оказывают активную господдержку.

– Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, в 2023 году республика получит более 105 миллионов рублей на поддержку производителей зерна, – сообщил Аксенов.

Глава региона пояснил, что благодаря этим средствам крымские аграрии смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

– Уверен, решение федерального правительства поспособствует сохранению стабильности на зерновом рынке, – заключил Аксенов.