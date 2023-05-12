В Севастополе уничтожат бомбу времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В пятницу, 12 мая, в Севастополе уничтожат бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Севастопольские пиротехники МЧС России уничтожат на месте бомбу времён ВОВ, найденную в СТ «Черноморец», – говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что при уничтожении бомбы будут соблюдены необходимые меры безопасности. Планируется, что работы завершатся до 16.00.

– Призываем жителей Севастополя сохранять спокойствие, – отмечается в сообщении.

В МЧС уточнили, что речь идет о немецкой бомбе SD-2 массой два килограмма. Ее обнаружили в зоне частной застройки. Снаряд уничтожат на месте, поскольку его состояние и тип взрывателя не позволяют выполнить перевозку.