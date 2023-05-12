В Севастополе водитель потерял сознание и сбил человека на остановке

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В пятницу, 12 мая, в Севастополе водитель Toyota потерял сознание и сбил человека, находившегося на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла около 7.50. Мужчина 1955 года рождения ехал за рулем Toyota по подъезду к поселку Кача. На 19-м километре дороги водитель потерял управление. Машина съехала с дороги и врезалась в остановку.

– В результате ДТП пострадали два человека: водитель автомобиля Toyota, пешеход 1944 года рождения, который ожидал общественный транспорт на остановке, – отметили в МВД.

Водитель рассказал, что потерял сознание за рулем. По факту случившегося проводится проверка.