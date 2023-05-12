В Евпатории снесут недостроенное здание санатория

Работы должны быть завершены до 16 августа текущего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории снесут недостроенное здание лечебно-оздоровительного корпуса ГБУ РК «Реабилитационный центр». Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении единственного подрядчика, передает Крымское информационное агентство.

– Определить ООО «СПЕЦСТРОЙ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является снос объекта капитального строительства: «Снос здания – лечебно-оздоровительный корпус (объект незавершенного строительства) ГБУ РК «Реабилитационный центр», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Пушкина, 92», – говорится в тексте распоряжения.

Цена контракта – 19 840 000 рублей. Работы должны быть завершены до 16 августа текущего года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50