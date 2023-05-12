Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 10:32

В Евпатории снесут недостроенное здание санатория

На снос выделили 20 млн рублей
Дмитрий Коренев
Работы должны быть завершены до 16 августа текущего года

Работы должны быть завершены до 16 августа текущего года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории снесут недостроенное здание лечебно-оздоровительного корпуса ГБУ РК «Реабилитационный центр». Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении единственного подрядчика, передает Крымское информационное агентство.

– Определить ООО «СПЕЦСТРОЙ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является снос объекта капитального строительства: «Снос здания – лечебно-оздоровительный корпус (объект незавершенного строительства) ГБУ РК «Реабилитационный центр», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Пушкина, 92», – говорится в тексте распоряжения.

Цена контракта – 19 840 000 рублей. Работы должны быть завершены до 16 августа текущего года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50