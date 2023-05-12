В Симферополе задержали двух студентов, рекламировавших наркотики

В отношении молодых людей составили 17 административных протоколов. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Симферополе задержали двух 18-летних студентов, наносивших на стены зданий рекламу сайта с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, задержанные пояснили, что нашли подработку в одном из популярных мессенджеров.

- Им было предложено за денежное вознаграждение в размере 75 рублей за каждую нанесенную надпись распространить сведения, содержащие рекламу интернет-магазина, где можно приобрести наркотические средства, запрещенные на территории Российской Федерации, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

В отношении молодых людей составили 17 административных протоколов за незаконную рекламу наркотиков. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в Мировой суд Киевского района для принятия решения.