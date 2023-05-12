В Крыму создали более 2 тысяч государственных пабликов

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В Крыму создали более 2 тысяч страниц государственных организаций и предприятий в социальных сетях. Об этом пишет «Крымская газета».

С декабря 2022 года все госорганы обязали вести страницы в социальных сетях. Там они должны публиковать информацию о своей работе. В общей сложности паблики создали более 2 тысяч организаций и предприятий всех министерств и ведомств Крыма. Более половины из них – страницы образовательных учреждений. Детские сады, школы, средне-специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования ведут 1104 сообщества.

– Суммарная аудитория подписчиков официальных страниц госучреждений в Крыму составляет около 1,5 миллиона, – рассказал руководитель Центра управления регионом Александр Макарь.

Самой популярной страницей на полуострове является группа «Республика Крым» в социальной сети «ВКонтакте». Официальную страницу крымского правительства создали 8 апреля 2014 года. На сегодняшний день на нее подписаны 159 550 человек.