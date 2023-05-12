В Крыму приостановили работу 30 небезопасных аттракционов

Фото: МБУК «Парки столицы»

На сегодняшний день в Крыму около 30 аттракционов, являющихся условно небезопасными, приостановили свою деятельность. Об этом сообщил начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, главный государственный инженер-инспектор республики Алексей Игнатенко.

Эти аттракционы еще не прошли ежегодную оценку технического состояния, то есть исправности, либо же закончился срок аренды.

– На сегодняшний момент около 30 таких аттракционов есть в Крыму, то есть они небезопасны по тем или иным причинам, – отметил Игнатенко в эфире «Радио Крым».

Главный инженер-инспектор также рассказал, что в ближайшее время в Крыму могут появиться несколько десятков новых аттракционов. По его словам, заявки на согласование и получение разрешений подали 40 бизнесменов.