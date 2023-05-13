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НовостиОбщество12 мая 2023 22:03

Погода на 13 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории облачно с прояснениями.

В Евпатории облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 мая на Крымском полуострове пройдет спокойно.

- Опасные метеорологические явления не ожидаются, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +18...+20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло +18…+20°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +17°…+18°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +19°…+20°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +18…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +16…+17°, северо-западный 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18…+19°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +17…+18°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +19…+20°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +19…+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +17…+18°, северный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +13…+14°.

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