В Крыму десять медсестер получили знак отличия имени Даши Севастопольской

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12 мая, в Международный день медицинской сестры, 10 лучших медсестер Крыма получили знак отличия имени Даши Севастопольской.

– Доброта, забота и милосердие – неотъемлемые составляющие образа медсестры. Вы облегчаете страдания людей, поддерживаете больных на пути к выздоровлению, выполняете очень тяжёлую и ответственную работу. Становитесь для многих настоящими добрыми ангелами, о которых потом вспоминают с благодарностью и теплотой, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передает Крымская газета.

Ежегодно мир отмечает важный праздник – День медицинской сестры. История праздника зародилась в далеком 1853 году во времена Крымской войны. Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При этом ни у кого из них не было медицинского образования. В те времена считалось, что все женщины от природы умели помогать нуждающимся. Так и появилась новая профессия.

В 1974 году сестры милосердия из 141 стран мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. Дату 12 мая выбрали неслучайно – это день рождения той самой англичанки Найнтингейл, которая создала первую в мире группу медсестер.

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