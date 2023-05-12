Константинов: Украина попрала условия зерновой сделки, атаковав Крым

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Украинские власти попрали условия зерновой сделки, организовывая атаки беспилотников на Крым. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Зерновая сделка действовала и действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора, – сказал руководитель крымского парламента агентству РИА Новости.

Константинов убежден, что любые сделки с Киевом носят деструктивный характер, поскольку украинские власти являются недоговороспособными.

– Поэтому если у кого-то есть надежды на то, что они будут что-то исполнять, - это нереалистично, – отметил председатель Госсовета.

По его словам, Киев нарушил все взятые на себя гарантии безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море. Константинов уверен, что Украина продолжит запускать дроны, но обвинять в этом будет Россию.

– Это абсолютно аморальные люди, – заключил глава законодательной власти республики.

Напомним, в ночь на 7 мая Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым и Севастополь. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по полуострову было выпущено десять БПЛА. Однако, атака была отбита.Никакие объекты, по данным властей, в городе не пострадали.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь отметил, что «все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены».

Минобороны тем временем сообщило, что в общей сложности над акваторией Черного моря в ночь на 7 мая было уничтожено 22 украинских БПЛА. Все они были обнаружены и подавлены огнем зенитных ракетных комплексов или средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 6 мая над Республикой Крым российские военные уничтожили две баллистические ракеты, которые запустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».