В Крыму с 27 мая изменится расписание электрички Евпатория – Симферополь

Электричка будет позже отправляться от станции Евпатория. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму подкорректировали расписание электрички Евпатория – Симферополь.

- С 27 мая по 1 октября 2023 года время отправления поезда № 6676/6675 Евпатория – Симферополь будет изменено, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

В компании объяснили, что крымская электричка с конца мая начнет курсировать по летнему графику.

И так, с 27 мая по 1октября текущего года пригородный поезд № 6676/6675 Евпатория – Симферополь будет отправляться из Евпатории в 11.27 (было 6.40), соответственно остановка в Евпатория-Товарной произойдет в 11.33; на платформу 54 км прибудет в 11.40; остановочная пункт Солнышко - 11.46; станция Прибрежная - 11.50; станция Саки - 11.59; станция Яркая - 12.18; разъезд Сторожевое - 12.26; станция Остряково - 12.36; остановочный пункт 1457 км - 12.49.

В Симферополь электричка доставит пассажиров в 12.57 (вместо 8.10).

Крымские железнодорожники напоминают, что если что-то непонятно, то ситуацию можно прояснить по «горячим» телефонам ЮППК: 8 (800) 506 0020; 8 (978) 978 39 39.

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