В Крыму и Севастополе с 27 мая электрички переходят на летнее расписание

В Крыму электрички перейдут на летний график движения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму и Севастополе с 27 мая пригородные поезда начнут курсировать по летнему расписанию движения. В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) отметили:

- Такой график будет действителен до окончания курортного сезона, то есть до 1 октября включительно.

Железнодорожники объяснили, что подкорректировали график движения некоторых рейсов, вдобавок назначили новые остановки и дополнительные рейсы, чтобы путешествия по Крыму стали более комфортными, с учетом особенностей логистики курортного сезона.

Более развернутую информацию можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Действующее, актуальное расписанием движения пригородных поездов есть на официальном сайте ug-ppk.ru.

«Горячая линия» ЮППК 8 (800) 506 00 20 или 8 (978) 978 39 39.

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