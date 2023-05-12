Севастополец с ножницами ограбил офис микрофинансовой организации

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В Севастополе задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел несколько дней назад. Вечером мужчина в кепке и медицинской маске зашел в офис кредитного учреждения. Угрожая ножницами, подозреваемый потребовал от сотрудницы отдать ему деньги из кассы. Получив два конверта, в которых в общей сложности было 10 тысяч рублей, севастополец скрылся.

Полицейские задержали фигуранта в одном из дворов.

– Задержанный мужчина сначала отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре признался и пояснил, что после произошедшего выкинул головной убор и маску, а также орудие преступления – ножницы, – отметили в МВД.

Деньги севастополец потратил на продукты. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.