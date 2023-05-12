Незаконный дровосек в Крыму пойдет под суд

Парень будет обязан возместить причиненный ущерб. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Белогорском районе Крыма 19-летний парень пойдет под суд за незаконную вырубку лесных насаждений. Как сообщили в республиканской прокуратуре, местный житель причинил ущерб в размере более 180 тысяч рублей.

- В конце октября 2022 года, выехав в лесной массив Симферопольского лесничества, не имея лесорубочного билета, с помощью бензопилы осуществил незаконную рубку трех сырорастущих деревьев породы дуб, - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело на жителя Белогорского района направлено в суд, который рассмотрит материалы по существу. Крымчанин также будет обязан возместить причиненный ущерб.