Симферополец украл у родной матери 540 тысяч рублей

На время следствия молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе задержан местный житель, укравший у родной матери полмиллиона рублей, золотую цепочку и другие ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что предположительно ее сын украл из принадлежащего ей сейфа 540 000 рублей. Участковые нашли молодого человека в одной из гостиниц крымской столицы.

– В ходе следствия установлено, что молодой человек, располагая информацией о том, что в доме имеется сейф с наличностью, воспользовался отсутствием родственников и через окно проник в жилище. Добравшись до металлического сейфа, злоумышленник вынес его во двор, выпилил «болгаркой» отверстие задней стенки и забрал денежные средства, после чего вернул сейф на прежнее место в доме, – рассказали в полиции.

Отмечается, что подозреваемый полностью признал вину и рассказал полицейским, что успел потратить 520 тысяч рублей на личные нужды.

– Обнаружив пропажу из сейфа, женщина написала заявление в полицию о том, что ранее ее сын совершил кражу принадлежащей ей золотой цепочки и иных ценных личных вещей, – добавили в МВД.

Теперь молодой человек является фигурантом трех уголовных дел. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

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