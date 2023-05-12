В Крыму подросток взял мопед отца и попал в ДТП

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Накануне, 11 мая, в селе Ильичево Ленинского района Крыма несовершеннолетний мопедист врезался в легковушку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП случилось около 17:25 на перекрестке улиц Коммунаров и Виноградной. 15-летний водитель мопеда, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю LADA Kalina, который двигался по главной дороге.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

– В результате столкновения пострадал несовершеннолетний мопедист и с травмой ноги был доставлен в районную больницу. Установлено, что несовершеннолетний управлял мопедом, принадлежащим отцу. Парень водительское удостоверение, дающее право управлять транспортными средствами, не получал, соответствующее обучение не проходил, – сообщили в ведомстве.

В отношении отца составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Мопед поместили на спецстоянку.

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