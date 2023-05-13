В Крыму Следком взял под контроль долгострой в Симферополе

В столице Крыма затянули сдачу в эксплуатацию жилого комплекса «Черника». Фото: Следком Крыма и Севастополя/Tg

В Крыму выявили проблемный жилищный комплекс. В Следкоме Крыма и Севастополя сообщили, что к ним обратились дольщики долгостроя ЖК «Черника» в городе Симферополе. Граждане пожаловались, что сдача в эксплуатацию многоэтажных домов жилищного комплекса затягивается. И они не могут справить новоселье аж с 2018 года.

- По инициативе руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева состоялся выездной прием, - сообщили в ведомстве.

Руководитель Следком встретился с участниками долевого строительства ЖК.

Главный следователь полуострова лично побывал на строительной площадке, поговорил с дольщиками и заодно выслушал представителя застройщика.

В итоге Следком взял под контроль строительство и сдачу в эксплуатацию злополучного жилого комплекса.

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