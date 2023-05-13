В Крыму 13 мая зафиксировали 28 случаев коронавирусной инфекции

От ковида можно сделать прививку. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму на 13 мая выявили 28 новых случаев COVID-19. В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым сообщили, что за истекшие сутки медики госпитализировали 15 мужчин и женщин, которые заразились ковидом.

- Всего за время пандемии стационарное лечение потребовалось 63 962 заболевшим, - отметили в ведомстве.

Данные на 13 мая 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

В общей сложности COVID-19 был выявлен у 216 716 гостей и жителей региона.

Высокопрофессиональные врачи, эффективные пилюли и микстуры за минувшие сутки вернули здоровье 39 ковидным больным, всего же удалось вылечить 209 324 человек.

Летальных исходов, слава богу, не зафиксировано, но коварная хворь уже успела забрать 5 429 человеческих жизней.

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