В Севастополе 13 мая отмечают 240-летие основания Черноморского флота

В Севастополе отмечают 240-летие Черноморского флота. Фото: кадр видео
В городе-герое Севастополе 13 мая отмечают важную дату - 240-летие со дня основания Черноморского флота. В отделе информационного обеспечения ЧФ сообщили, что на кораблях прошел торжественный подъем флагов.
- Во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов состоялся благодарственный молебен во славу Черноморского флота, - рассказали в ведомстве.
Затем командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, его заместители, начальники управлений отделов и служб ЧФ возложили цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и Севастополя императрице Екатерине II.
Также черноморцы возложили цветы к памятным знакам и бюстам, посвященным военным начальникам и простым матросам, разведчикам, подводникам и авиаторам ЧФ.
Красные гвоздики украсили Мемориальную стену в честь героической обороны Севастополя в время Великой Отечественной войны.
На площади адмирала Нахимова прошло торжественное построение и командующий ЧФ вручил отличившимся награды Российской Федерации и Минобороны России.
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