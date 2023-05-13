В Севастополе 13 мая отмечают 240-летие основания Черноморского флота

В Севастополе отмечают 240-летие Черноморского флота. Фото: кадр видео

В городе-герое Севастополе 13 мая отмечают важную дату - 240-летие со дня основания Черноморского флота. В отделе информационного обеспечения ЧФ сообщили, что на кораблях прошел торжественный подъем флагов.

- Во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов состоялся благодарственный молебен во славу Черноморского флота, - рассказали в ведомстве.

Затем командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, его заместители, начальники управлений отделов и служб ЧФ возложили цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и Севастополя императрице Екатерине II.

Также черноморцы возложили цветы к памятным знакам и бюстам, посвященным военным начальникам и простым матросам, разведчикам, подводникам и авиаторам ЧФ.

Красные гвоздики украсили Мемориальную стену в честь героической обороны Севастополя в время Великой Отечественной войны.

На площади адмирала Нахимова прошло торжественное построение и командующий ЧФ вручил отличившимся награды Российской Федерации и Минобороны России.

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