Погода на 14 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градуса

В Евпатории тепло до плюс 19 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 мая на Крымском полуострове природных аномалий синоптики не обещают.

- В воскресенье местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +20...+22°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до +20°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°…+19°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +19°…+20°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +18…+19°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +19…+20°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +19…+20°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +20…+21°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +18…+19°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +18…+19°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +20…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +20…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +19…+20°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +12…+14°.

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