Керченская переправа работает в штатном режиме 14 мая Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченcкая переправа 14 мая работает в штатном режиме. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

- Действующих штормовых предупреждений нет, - говорится в сообщении.

По прогнозу Росгидромета, 14 мая в рйоне Керченской переправы дует северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +20-22 градусов, температура воды в море +15-16 градусов.

С начала работы переправы с ночи на 9 октября паромы в общей сложности выполнили 3 676 рейсов.

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