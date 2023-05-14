Пьяный водитель электробайка рассекал по улицам Ялты

Электробайк отправили на спецстоянку. Фото: МВД по РК

В Ялте сотрудники ДПС задержали 23-летнего мужчину, который пьяным рассекал по улицам города на электробайке. Об этом сообщает МВД по РК.

- При проверке документов установлено, что водитель электробайка «Sur-Ron» с рабочим объемом двигателя 5,4 кВт не имеет права на управление данным транспортным средством и у него имеются явные признаки опьянения, - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека составили админпротокол. Проходить медицинское освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении мужчины составили админпротокол, а его байк отправили на спецстоян

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50