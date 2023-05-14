Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Таврида», в котором пострадали 2 человека

На месте работают сотрудники ГАИ. Фото: МВД по РК

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге Керчь-Симферополь-Севастополь, где утром 14 мая опрокинулась грузовая «Газель». Напомним, 55-летний водитель грузового микроавтобуса, груженого овощами, не справился с управлением и наехал на ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся и загорелся.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель и пассажир микроавтобуса с различными травмами были доставлены в больницу.

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