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НовостиПроисшествия14 мая 2023 9:28

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Таврида», в котором пострадали 2 человека

Утром 14 мая возле поселка Ленино перекинулась и загорелась грузовая «Газель»
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
На месте работают сотрудники ГАИ. Фото: МВД по РК

На месте работают сотрудники ГАИ. Фото: МВД по РК

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге Керчь-Симферополь-Севастополь, где утром 14 мая опрокинулась грузовая «Газель». Напомним, 55-летний водитель грузового микроавтобуса, груженого овощами, не справился с управлением и наехал на ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся и загорелся.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель и пассажир микроавтобуса с различными травмами были доставлены в больницу.

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