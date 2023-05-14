Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 12:59

В Крыму в апреле на свет появились 7 пар близнецов

Всего зарегистрировано рождение 1448 детей
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму стало на семь пар близнецов больше

В Крыму стало на семь пар близнецов больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле в Крыму стало на семь пар близнецов больше. По данным министерства юстиции республики, в прошлом месяце на свет в Крыму появились 7 двоен, а также она тройня.

- В целом же мальчиков за прошлый месяц оказалось меньше, чем девочек: 625 и 823,- отметили в Минюсте.

Больше всего свидетельств о рождении было выдано в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Евпатории, Ялте, Керчи, Бахчисарайском районе и в Феодосии. Всего в Крыму в апреле родилось 1448 малышей.

Среди популярных имен, которые крымчане дают новорожденным, - Александр, Рамазан, Артём, Дамир, Амет, Владимир, Алексей, Аметхан, София, Дарина, Дарья, Виктория, Севиля, Екатерина и Ясмин.

Среди редких - Доминик, Акоп, Дениз, Малика-Нур, Аврора, Мишель, Оливия и другие.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50