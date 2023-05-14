В Крыму в апреле на свет появились 7 пар близнецов

В Крыму стало на семь пар близнецов больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле в Крыму стало на семь пар близнецов больше. По данным министерства юстиции республики, в прошлом месяце на свет в Крыму появились 7 двоен, а также она тройня.

- В целом же мальчиков за прошлый месяц оказалось меньше, чем девочек: 625 и 823,- отметили в Минюсте.

Больше всего свидетельств о рождении было выдано в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Евпатории, Ялте, Керчи, Бахчисарайском районе и в Феодосии. Всего в Крыму в апреле родилось 1448 малышей.

Среди популярных имен, которые крымчане дают новорожденным, - Александр, Рамазан, Артём, Дамир, Амет, Владимир, Алексей, Аметхан, София, Дарина, Дарья, Виктория, Севиля, Екатерина и Ясмин.

Среди редких - Доминик, Акоп, Дениз, Малика-Нур, Аврора, Мишель, Оливия и другие.

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