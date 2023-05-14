С 27 мая пригородные поезда в Крыму начнут курсировать по летнему расписанию

Электрички в Крыму перейдут на летнее расписание. Фото: ЮППК

В Крыму с 27 мая вводится летний график движения пригородных поездов. Он будет действовать до 1 октября, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

На это время компания скорректировала расписание движение электричек, а также назначила дополнительные поезда сообщением Евпатория – Симферополь, Соленое Озеро – Евпатория, Владиславовка - Феодосия и в обратном направлении.

Кроме того, всем пригородным поездам, следующим в Симферополь, назначены дополнительные стоянки. Также дополнительная стоянка по пл. 57 километр появится у электричек сообщением Керчь – Джанкой – Керчь и Керчь – Феодосия – Керчь.

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