Керчь передала в зону спецоперации переоборудованную «Буханку»

Обновленную "Буханку" передали в зону спецоперации. Фото: Святослав Брусаков/Телеграм

Предприниматели из Керчи передали в зону СВО переоборудованный УАЗ, в народе именуемый «Буханка». Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- Откликнувшись на просьбу бойцов, выполняющих воинский долг в зоне СВО, они приобрели и переоборудовали по их пожеланиям УАЗ «Буханку», а также загрузили машину необходимыми продуктами, - написал Брусаков у себя в telegram.

Ранее в одном из телеграм-каналов Керчи появилось сообщение с просьбой оказать помощь в ремонте автомобиля УАЗ «Буханка» из расположения гвардейской 810-ой бригады морской пехоты. Автомобиль пострадал в зоне спецоперации, бойцы просили поставить его на ход.

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