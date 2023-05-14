Где в Симферополе 15 мая отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 мая в отдельных районах Симферополя отключат свет. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои в электроснабжении столицы Крыма возникнут с 8.00 до 17.00. Причина уважительная – ремонтные работы.

Адреса отключений света в Симферополе 15 мая 2023:

- переулки Совхозный, 1-17; Подводников, 24-32 , 27-35 ; переулок Вишневый/ улица Кечкеметская; переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

- проезд Второй Петровский, 1-3 ;

- улицы Куйбышева, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58;142-168 , 157-183; Лизы Чайкиной, 28-100 , 15-59 ; Вишневая, 62-104 , 63-103 ;, 20-24 , 1-23 ; Радио, 12-2440 , 11-41 ; Шалфейная, 58-118 , 67-119 ; Кечкеметская, 40-80/1 ; Болгарская, 16-18 ; Геологическая, 3-19 ; Молодежная, 102-156 , 113-159 ; Куйбышева/ Болгарская, 199/2; Кечкеметская/переулок Дорожный, 61/10; Стрелковая, 70-116 , 67-85 ; Куйбышева/ Лизы Чайкиной, 181/46; Авангардная, 20-40/18 , 21-37 ; Гастелло, 4-38 ; Макаренко, 26-32 ; Винницкая, 146-172 , 13-23 ; Телефонный спуск, 21; Связистов, 142-172 , 131-159 ; Высотная/ Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ; Петровская балка, 318-340 , 285-305 ; Производственная, 6-56 ; Тарабукина, 165-167 ; Связистов, 174; Центральная, 4-16 , 1-19 ; Чумацкая, 12, 13; Ялтинская, 28, 173.

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