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НовостиОбщество14 мая 2023 22:25

Погода на 15 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +13…+15°.

Температура воды в Черном море +13…+15°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 мая на Крымском полуострове пройдет комфортно.

- Сохранится теплая, сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +22...+24°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +19…+21°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°…+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Алуште +20°…+21°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +20…+21°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Саках +19…+21°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +21…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +20…+21°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Судаке +18…+19°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +22…+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Армянске +21…+23°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +21…+22°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +13…+15°.

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