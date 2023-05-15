Погода на 15 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

Температура воды в Черном море +13…+15°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 мая на Крымском полуострове пройдет комфортно.
- Сохранится теплая, сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +22...+24°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +19…+21°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°…+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Алуште +20°…+21°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +20…+21°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Саках +19…+21°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Керчи +21…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +20…+21°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Судаке +18…+19°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +22…+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Армянске +21…+23°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +21…+22°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +13…+15°.
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