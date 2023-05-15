В Крыму оценили идею о выплатах за сообщения о пьяных водителях

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Идея ввести выплаты за сообщения о пьяных водителях пойдет только на пользу. Такое мнение озвучил крымский авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков.

В некоторых российских регионах приняли законы о выплате денег за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. Сумма вознаграждения составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

– Любые инициативы, которые позволят определить нарушителя, управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пойдут на пользу дорожной обстановке в Крыму, – сказал Новиков в эфире радио «Спутник в Крыму».

Эксперт подчеркнул, что нетрезвые водители – потенциальные убийцы. По его словам, такие автомобилисты не могут оценить дорожную ситуацию, и по их вине происходят ДТП. Директор автошколы считает, что введение выплат поможет уменьшить количество пьяных водителей. Однако Новиков не исключил, что некоторые люди могут делать ложные сообщения. По его мнению, нужно проводить разъяснительную работу, либо штрафовать за ложный донос.