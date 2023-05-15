В Крыму собрались более 100 участников отрядов «Лиза Алерт»

Фото: "Лиза Алерт"

В Симферопольском районе собрались более 100 участников поисковых отрядов «Лиза Алерт».Об этом сообщает агентство РИА Новости Крым.

Учения отряда длились три дня. В них приняли участие более 100 человек из Крыма, Адыгеи, а также Ставропольского и Краснодарского краев. Их обучали не только поисковики, но и сотрудники МЧС, а также Следственного комитета. Первый день был посвящен теоретическим занятиям. Волонтеров обучали основам первой помощи, картографии, алгоритмам поиска, управлению рациями и навигации. Во второй день добровольцы занимались непосредственно поиском.