Ровно пять лет назад по Крымскому мосту открылось движение авто

Фото: Крымский мост/Вконтакте

Ровно пять лет назад по Крымскому мосту запустили движение автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

– Пять лет назад, 15 мая 2018 года, наш президент открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, – отметил он.

Это событие Аксенов назвал новой вехой в истории российского Крыма и настоящим символом крымской мечты. По его словам, возведение моста показало всему миру, что Россия способна реализовывать действительно грандиозные проекты.

Напомним, 5 мая на Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути. Специалисты заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. В феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. Утром на нем взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны поезда. В результате страшного инцидента погибли четверо человек, а в море обрушились два автомобильных пролета моста, которые шли в сторону полуострова.

Позже президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом. По данным ФСБ, организатором взрыва стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

После инцидента было решено усилить меры мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.