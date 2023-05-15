Фото: КИА

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Крым получил семь передвижных медицинских комплексов. Об этом пишет КИА.

Инженер по медицинскому оборудованию, специалист ГПУ РК «Крымздрав» Андрей Марченко отметил, что каждый комплекс оснащен оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи. Речь идет о гинекологическом кресле, дефибрилляторе, кардиографе, кислородной поддержке, весах и ростомере. Комплекс также оснащен мини-лабораторией для проведения экстренных анализов.

– Он на 70% может заменить ФАП... Здесь можно оказать как экстренную помощь, так и провести диспансерное наблюдение, – подчеркнул Марченко.

Комплексы будут приезжать в те населенные пункты, где нет ФАПов.