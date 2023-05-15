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НовостиПроисшествия15 мая 2023 9:18

В Ялте водитель задолжал по штрафам более 500 тысяч рублей

У него арестовали автомобиль
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 68-летний местный житель задолжал по штрафам ГИБДД более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов Mercedes-Benz Vito. За рулем машины был 68-летний ялтинец.

– В ходе проверки документов инспекторами установлено у водителя наличие неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму, превышающую 500 тысяч рублей, – отметили в МВД.

Сотрудники ФССП арестовали Mercedes. Автомобиль поместили на спецстоянку. Если владелец не оплатит штрафы, его имущество передадут на реализацию.