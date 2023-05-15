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НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:28

Двум крымчанам дали 9 и 10 лет колонии за наркоторговлю

У них изъяли 1,3 килограмма N-метилэфедрона
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе крымчан 1993 и 1997 годов рождения признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В январе 2022 года молодые люди стали членами организованной группы, занимающейся наркоторговлей. Крымчане были «курьерами», сбывая наркотики с помощью системы «тайниковых» закладок.

– Молодые люди, действуя по указанию «куратора», извлекали оптовые партии N-метилэфедрона, мефедрона и кокаина, расфасовывали на более мелкие партии для дальнейшего сбыта, – отметили в прокуратуре.

Крымчан задержали. У них изъяли 1,3 килограмма наркотиков. Подсудимых приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.