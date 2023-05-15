Двум крымчанам дали 9 и 10 лет колонии за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе крымчан 1993 и 1997 годов рождения признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В январе 2022 года молодые люди стали членами организованной группы, занимающейся наркоторговлей. Крымчане были «курьерами», сбывая наркотики с помощью системы «тайниковых» закладок.

– Молодые люди, действуя по указанию «куратора», извлекали оптовые партии N-метилэфедрона, мефедрона и кокаина, расфасовывали на более мелкие партии для дальнейшего сбыта, – отметили в прокуратуре.

Крымчан задержали. У них изъяли 1,3 килограмма наркотиков. Подсудимых приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.