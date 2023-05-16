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НовостиОбщество15 мая 2023 22:05

Погода на 16 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории малооблачно.

В Евпатории малооблачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 мая на Крымском полуострове пройдет комфортно.

- Погодой на полуострове «командует» юго-восточная периферия антициклона. Будет сухо и тепло, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°, днем +22...+24°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +22…+24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°…+20°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Малооблачно.

В Алуште +19°…+20°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +22…+23°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Саках +22…+23°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +19…+21°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +18…+19°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +18…+19°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +22…+23°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+24°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +21…+22°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +23…+24°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море +14…+15°.

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