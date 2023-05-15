Экс-замглавы сельсовета в Крыму получил два года колонии за получение взятки в 120 тысяч рублей

Ближайшие два года бывший чиновник проведет в колонии общего режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму суд приговорил заместителя главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района к двум годам лишения свободы за получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что в июне прошлого года должностное лицо предложило обратившейся к нему крымчанке за 120 тысяч рублей изготовить постановление главы сельского поселения об утверждении схемы участка земли на кадастровом плане поселка, а также поспобствовать передаче этого участка в ее собственность.

– Получив сумму, замглавы сельсовета передал женщине обещанное постановление, в то время как указанные действия входили в его прямые служебные обязанности, – сообщили в Следкоме.

Ближайшие два года экс-чиновник проведет в колонии общего режима. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор еще не вступил законную силу.

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