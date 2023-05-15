В Ялте за 37 миллионов рублей отремонтировали школу

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте провели ремонт школы №10, на эти цели потратили 37 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Ялтинская школа №10 теперь встречает своих учеников с «иголочки» – ярким, современным, обновленным фасадом здания, – рассказала она.

Павленко отметила, что школе более 60 лет, и это был первый ремонт с момента ее открытия. На объекте утеплили фасад, привели в порядок кровлю, обновили водосточные трубы. Кроме того, была проведена гидроизоляция швов.

– Но самое главное – выявлена и устранена причина, по которой несколько лет назад на фасаде образовалась трещина, – отметила Павленко.

Глава администрации добавила, что на ремонт потратили 37 миллионов рублей.