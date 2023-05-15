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НовостиОбщество15 мая 2023 11:37

На ярмарках в Симферополе продали более 90 тонн продуктов

Они прошли на выходных
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На сельскохозяйственных ярмарках, которые прошли на выходных, в Симферополе продали более 90 тонн продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице работали девять площадок. Там был представлен широкий ассортимент продукции. Большую ее часть произвели в Крыму.

– Симферопольцы и гости нашего города смогли купить по приемлемым ценам овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочную продукцию и многое другое, – говорится в сообщении.

Ярмарки в Симферополе проходят каждую на постоянных площадках.