На ярмарках в Симферополе продали более 90 тонн продуктов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На сельскохозяйственных ярмарках, которые прошли на выходных, в Симферополе продали более 90 тонн продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице работали девять площадок. Там был представлен широкий ассортимент продукции. Большую ее часть произвели в Крыму.

– Симферопольцы и гости нашего города смогли купить по приемлемым ценам овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочную продукцию и многое другое, – говорится в сообщении.

Ярмарки в Симферополе проходят каждую на постоянных площадках.