В Симферополе на борьбу с амброзией выделили 10 млн рублей

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе на борьбу с амброзией полыннолистной выделено порядка 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства крымской столицы Романа Гусынина.

– Департаментом городского хозяйства администрации Симферополя заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации и локализации на территории муниципального образования очагов карантинных объектов на сумму порядка 10 миллионов рублей, – говорится в сообщении.

Объем работ - более 170 гектар. Контрактом предусмотрены покос сорняка, обработка химическим способом, а также сбор и вывоз.

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