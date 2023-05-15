В Крыму объяснили идею отмены решения о передаче полуострова УССР

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инициатива властей Крыма об отмене решения 1954 года, которое касалось передачи полуострова в состав Украинской ССР, связана с восстановлением исторической справедливости. Об этом «Крымской газете» заявил председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук.

Ранее председатель Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР в 1954 году. Детальное изучение этого вопроса хотят поручить научному совету по правотворчеству. Инициативу обсудят на ближайшем заседании президиума Госсовета.

– Если бы отношения между Москвой и Киевом были хоть сколько-нибудь дружественными, мы могли бы и не рассматривать этот вопрос. Но в условиях тотальной ненависти режима Зеленского по отношению к Крыму, а также постоянные заявления о «деоккупации» вынудили нас поставить точку в вопросе принадлежности региона, – пояснил Форманчук.

Руководитель ОП отметил, что Крым передали УССР по инициативой одного лишь генерального секретаря СССР Никиты Хрущева. Остальные члены КПСС были против такого решения. Форманчук также подчеркнул, что передача полуострова Украине нарушила тогдашнюю советскую конституцию.

– Сегодня нужно окончательно стереть все воспоминания о том периоде, когда Крым находился в составе Украины. Это вполне закономерное и своевременное решение, – заключил председатель Общественной палаты.