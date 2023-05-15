На ЮБК спасли упавшего со скалы мужчину

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 15 мая, с горы Кошка в Симеизе эвакуировали упавшего со скалы мужчину 1986 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в 10.20. По системе 112 поступило сообщение о том, что мужчина подает звуковые сигналы и просит о помощи. На место отправились спасатели. Они нашли туриста с травмой головы и ноги. Оказалось, что мужчина по неосторожности упал. Сотрудники МЧС провели иммобилизацию ноги пострадавшего. Далее мужчину на носилках транспортировали в безопасное место и передали медикам.