Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:57

На ЮБК спасли упавшего со скалы мужчину

Инцидент произошел в Симеизе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 15 мая, с горы Кошка в Симеизе эвакуировали упавшего со скалы мужчину 1986 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в 10.20. По системе 112 поступило сообщение о том, что мужчина подает звуковые сигналы и просит о помощи. На место отправились спасатели. Они нашли туриста с травмой головы и ноги. Оказалось, что мужчина по неосторожности упал. Сотрудники МЧС провели иммобилизацию ноги пострадавшего. Далее мужчину на носилках транспортировали в безопасное место и передали медикам.