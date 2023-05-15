Глава Крыма Аксенов встретился с врио губернатора Запорожской области

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и сенатором Дмитрием Вороной. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

На встрече обсуждалось социально-экономическое взаимодействие между Крымом и Запорожской областью, а также дальнейшие планы по кооперации между предприятиями двух субъектов РФ.

– Особое внимание уделили вопросам, связанным с отдыхом и реабилитацией детей Запорожской области в Крыму, подготовкой к новому учебному году, развитием системы здравоохранения, – подчеркнул Аксенов.

На встрече также обсуждалось функционирование логистических маршрутов, работа пунктов перехода и возможности запуска электричек. Выработаны конкретные планы, добавил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что власти Запорожской области, работая в сложных условиях, проявляют большую выдержку, смелость и целеустремленность. Он поблагодарил коллег за мужество и за плодотворное сотрудничество.

– Все задачи, поставленные нашим Президентом, будут выполнены, – заключил Аксенов.

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