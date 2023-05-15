Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На фабрике в Симферополе производят бронежилеты пятого класса, предназначенные для полицейских и военнослужащих. Об этом сообщает «Крым 24».

Для производства бронежилетов используются отечественные детали. За день на фабрике собирают от трех изделий, а за месяц – более сотни.

– Мы производим бронежилеты повышенной площади противоосколочной защиты и повышенного класса защиты, комплектуя их бронеэлементами пятого и четвертого класса защиты, – отметил командир 77-й группы быстрого реагирования частного охранного предприятия Валерий Фанин.

По его словам, бронежилеты остаются легкими и удобными. Эти изделия имеют повышенный функционал и большую площадь противоосколочной защиты.

– Это именно то, что нужно фронту, – подчеркнул Фанин.

Бизнесмен, запустивший производство, в прошлом военный, знающий потребности армии. Пока в Крыму это единственный производитель полных комплектов. На предприятии трудятся 14 человек. Перед тем, как бронежилеты отправляют бойцам, их тестируют на специальном полигоне.