Розовые фламинго и пеликаны пролетели над Крымом

Розовые фламинго над Крымом. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте

Розовые фламинго и пеликаны, пролетая над Крымом, попали в объективы фотокамер. Уникальные кадры мигрирующих птиц опубликовал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

Фото сделаны в окрестностях Опукского заповедника, который на днях отметил 25-летний юбилей.

Пеликаны над Опукским заповедником. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте

В честь юбилея, заповедник порадовал своих гостей бесплатными экскурсиями и в качестве исключения слегка расширил стандартный маршрут «Урочище Опук».

Опукский природный заповедник расположен на юге Керченского полуострова. Его площадь - 1592,3 гектара.

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