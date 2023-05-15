Розовые фламинго и пеликаны пролетели над Крымом

Розовые фламинго над Крымом. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте
Розовые фламинго и пеликаны, пролетая над Крымом, попали в объективы фотокамер. Уникальные кадры мигрирующих птиц опубликовал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.
Фото сделаны в окрестностях Опукского заповедника, который на днях отметил 25-летний юбилей.
Пеликаны над Опукским заповедником. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте
В честь юбилея, заповедник порадовал своих гостей бесплатными экскурсиями и в качестве исключения слегка расширил стандартный маршрут «Урочище Опук».
Опукский природный заповедник расположен на юге Керченского полуострова. Его площадь - 1592,3 гектара.
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